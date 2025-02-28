Зима, давай, до свидания! Крым прощается с холодами.О том, какую погоду ждать на полуострове в первые дни марта в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды Фобос Евгений Тишковец.
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