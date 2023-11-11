ЦАХАЛ объявил о готовности помочь эвакуировать детей из больницы в Газе

Официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари сообщило о готовности ЦАХАЛ помочь с эвакуацией детей-пациентов педиатрического отделения из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа.
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