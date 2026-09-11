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Культуромания

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В Москве проходит первый инклюзивный кинофестиваль «Глубина резкости»

В Москве проходит первый инклюзивный кинофестиваль «Глубина резкости»

С 10 по 26 сентября в Москве на площадках сети «Москино» при поддержке Министерства культуры РФ проходит уникальный кинофестиваль «Глубина резкости» для людей с нарушениями слуха и зрения.

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