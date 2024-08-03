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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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В Бобруйске пенсионерка поправляла шторы и выпала в окно на 6 этаже. До приезда спасателей женщину за руки удерживали муж и с...

В Бобруйске пенсионерка поправляла шторы и выпала в окно на 6 этаже. До приезда спасателей женщину за руки удерживали муж и с...

В Бобруйске пенсионерка поправляла шторы и выпала в окно на 6 этаже. До приезда спасателей женщину за руки удерживали муж и соседВ Бобруйске трагедии удалось избежать благодаря реакции супруга пенсионерки, который схватил жену за руку, когда увидел, что она выпала в окно.

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