В Бобруйске пенсионерка поправляла шторы и выпала в окно на 6 этаже. До приезда спасателей женщину за руки удерживали муж и с...

В Бобруйске пенсионерка поправляла шторы и выпала в окно на 6 этаже. До приезда спасателей женщину за руки удерживали муж и соседВ Бобруйске трагедии удалось избежать благодаря реакции супруга пенсионерки, который схватил жену за руку, когда увидел, что она выпала в окно.