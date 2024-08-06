Россия и Европа. Повторенье – мать ученья…

лл лина любимцева А какую цивилизацию там собралась спасать Россия?.... Вот ту, Ливонскую? .... С веками же ничего не изменилось... ДА ПОШЛИ ОНИ...

Natalija Osminina Начиная со времени Грозного белая раса разбилась на два непримиримых полюса- в Лондоне и Москве.