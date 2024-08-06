Читаю сейчас роман Костылева «Иван Грозный», за который писателю дали Сталинскую премию. Хороший роман, проникновенный, с прекрасным погружением в материал и в эпоху, хотя жутко длинный и нудный.
Россия и Европа. Повторенье – мать ученья…
Комментарии
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лл
лина любимцева
А какую цивилизацию там собралась спасать Россия?.... Вот ту, Ливонскую? .... С веками же ничего не изменилось... ДА ПОШЛИ ОНИ...
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15 час.
Natalija Osminina
Начиная со времени Грозного белая раса разбилась на два непримиримых полюса- в Лондоне и Москве.
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15 час.
Катерина
Пришёл к врачу лечить чирей, Сам еврей и врач еврей. Принёс к врачу свой геморрой, Врач - жид первый, я - второй. Евреи, евреи, кругом одни евреи... А ты, Лёха, не робей Сознавайся, что еврей... Евреи ведь, евреи, кругом одни евреи...😅
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7 час.
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