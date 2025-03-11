Наши войска освободили Казачью Локню в Курской области Из Курской области продолжают поступать сообщения об успешном продвижении российских Вооружённых сил.
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Наши войска освободили Казачью Локню в Курской области Из Курской области продолжают поступать сообщения об успешном продвижении российских Вооружённых сил.
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