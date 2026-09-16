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«ЗАСЛОН» разместил облигации на 1 миллиард рублей

«ЗАСЛОН» разместил облигации на 1 миллиард рублей

Эмитент реализовал 1 млн облигаций с купонной ставкой 17,50% годовых и сроком обращения 3 года. Организатором выступил Совкомбанк.

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