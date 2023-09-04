В участника специальной военной операции 12 раз выстрелили из травматического оружия в Батайске, сообщает пресс-служба управления МВД по Ростовской области.
Полиция начала расследование нападения на участника СВО в Батайске
Комментарии
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Авас Анекак
какое хулиганство? попытка убийства всех черножопых повесить
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17 час.
Бендер Задунайский
Как все же верно подметил Бодров в фильме "Брат" : "Не брат ты мне , гнида черножопая"!
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9 час.
ЕБ
Елена Бреслова
не хилое такое "хулигантство"!! похоже менты уже в "шоколаде", интересно почем нынче "шоколад"???
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2 час.
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