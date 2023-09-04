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Полиция начала расследование нападения на участника СВО в Батайске

Полиция начала расследование нападения на участника СВО в Батайске

В участника специальной военной операции 12 раз выстрелили из травматического оружия в Батайске, сообщает пресс-служба управления МВД по Ростовской области.

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Комментарии
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Авас Анекак
какое  хулиганство? попытка убийства всех черножопых повесить
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17 час.
Бендер Задунайский
Как все же верно подметил Бодров в фильме &quot;Брат&quot; : &quot;Не брат ты мне , гнида черножопая&quot;!
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9 час.
ЕБ
Елена Бреслова
не хилое такое &quot;хулигантство&quot;!!  похоже менты уже в &quot;шоколаде&quot;, интересно почем нынче &quot;шоколад&quot;???
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2 час.

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