Digital Foundry провели технический анализ Star ремастера Wars: Dark Forces, высоко оценив ра...

Digital Foundry провели технический анализ Star ремастера Wars: Dark Forces, высоко оценив работу Nightdive StudiosРемастер Star Wars: Dark Forces вот-вот дебютирует на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, и технический анализ Digital Foundry определенно напоминает рекламу последней разработки Nightdive Studios.
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