Режим КТО введен в Белгородской области

Режим контртеррористической операции введен на территории Белгородской области в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, информирует Национальный антитеррористический комитет (НАК).
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