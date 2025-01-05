Царьград © Aleksey Smyshlyaev/Globallookpress Законные требования учительниц в Ессентуках обернулись травлей со стороны армянской диаспоры.
Учительниц травит армянская диаспора: Некрасивая история из Ессентуков
Комментарии
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Н
Николай
Диаспоры - ОПГ (сообщества) и д.б. уголовно наказуемы как "воры в законе"!!!
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8 час.
лл
лина любимцева
Диаспоры нужно законодательно ЗАПРЕТИТЬ! А тех, кто устроил травлю на учительницу, нужно депортировать туда, откуда они прибыли!!
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3 час.
Karmadon
Местного бизнесмена по фамилии Погосян - депортировать. Пусть в Карабахе своими флагами размахивает.
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3 час.
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