Учительниц травит армянская диаспора: Некрасивая история из Ессентуков

Диаспоры - ОПГ (сообщества) и д.б. уголовно наказуемы как "воры в законе"!!!

лл

лина любимцева

Диаспоры нужно законодательно ЗАПРЕТИТЬ! А тех, кто устроил травлю на учительницу, нужно депортировать туда, откуда они прибыли!!