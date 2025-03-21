Проекты грузовых БПЛА серии WingedBull

В России разрабатывается семейство тяжёлых грузовых БПЛА WingedBull. Согласно планам компании-разработчика, первые полёты этой техники состоятся в следующем году, и тогда же её предложат потенциальным покупателям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии