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Курские новости

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За защиту Курской и Белгородской областей обратились с просьбой учредить медали

За защиту Курской и Белгородской областей обратились с просьбой учредить медали

Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» (СРЗП) Сергей Миронов и депутат партии, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков написали обращение на имя министра обороны РФ Андрея Белоусова с просьбой об учреждении медали за защиту Белгородской и Курской областей.

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