Барнаульский комитет ЖКХ проиграл суд по капремонту "сталинки" в центре города

Отсутствие выделенных средств не является уважительной причиной для неисполнения требований исполнительного документа Арбитражный суд Алтайского края оставил в силе постановление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) об административном наказании в отношении комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Барнаула.
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