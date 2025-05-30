Барнаульский комитет ЖКХ проиграл суд по капремонту "сталинки" в центре города

Отсутствие выделенных средств не является уважительной причиной для неисполнения требований исполнительного документа Арбитражный суд Алтайского края оставил в силе постановление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) об административном наказании в отношении комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Барнаула.