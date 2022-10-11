Военкор: При попытке Запада передать Киеву ракеты с дальностью в 300 км Украину ожидает возвращение в 16-й век

В сети, как в первую очередь в России, так и на Украине с Западом, продолжается обсуждение так называемых «красных линий», за которые киевскому режиму и его западным спонсорам переходить однозначно нельзя.
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