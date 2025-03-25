Электроседан Hongqi Tiangong 05 предложит 900 вольт (но позже)[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания Hongqi, входящая в состав концерна FAW, расширяет гамму электромобилей, и сейчас на китайский рынок вышел новый батарейный седан Hongqi Tiangong 05, который по размерам и формату попадает в тот же класс, что и знакомая нам бензиновая модель Hongqi H5.