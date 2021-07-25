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Когнитивные способности Байдена вызвали обеспокоенность у экс-врача Белого дома

Когнитивные способности Байдена вызвали обеспокоенность у экс-врача Белого дома

Джо Байден, по мнению Джексона, не сможет завершить свой первый срок на посту президента США. Нынешний глава страны либо уйдет в отставку сам, либо он оставит должность при единогласном решении вице-президента и министров, передает Fox News.

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