Мировые цены на нефть упали до минимума с начала февраля

Биржевые цены на нефть Brent опустились ниже $78 за баррель впервые с 6 февраля Цены на эталонную североморскую марку нефти Brent в ходе торгов 4 июня опустились ниже отметки в 78 долларов за баррель впервые с 6 февраля 2024 года.