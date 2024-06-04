Мировые цены на нефть упали до минимума с начала февраля

Биржевые цены на нефть Brent опустились ниже $78 за баррель впервые с 6 февраля Цены на эталонную североморскую марку нефти Brent в ходе торгов 4 июня опустились ниже отметки в 78 долларов за баррель впервые с 6 февраля 2024 года.
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