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Царьград

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В 2024 году в Новосибирской области выявлено более 50 уникальных фейков

В 2024 году в Новосибирской области выявлено более 50 уникальных фейков

На пресс-конференции, посвящённой результатам работы российской дипломатии в 2024 году, министр иностранных дел России Сергей Лавров затронул тему борьбы с распространением недостоверной информации в СМИ.

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