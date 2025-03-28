На выходных архангельский автобус № 18 изменит расписание

Утверждено временное расписание автобуса на выходные, сообщает городская администрация.В связи с закрытием пешеходной переправы между 22 и 23 лесозаводами, будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта.
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