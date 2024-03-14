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Новое дело возбудили после взрыва газа в доме Канска, где пострадали 14 человек

Новое дело возбудили после взрыва газа в доме Канска, где пострадали 14 человек

Управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Новое уголовное дело возбудили по факту хлопка газа в жилом доме в Канске на востоке Красноярского края в августе 2023 года, сообщает прокуратура региона.

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