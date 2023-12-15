Украинские порты на Дунае превращены в труху, а Россия обещает помочь Зеленскому зарыть ВСУ в землю: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 15 декабря 2023 года Юлия СоколоваСогласно сообщениям Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», российские вооруженные силы начали массированное наступление на украинские морские порты в Одесской области.