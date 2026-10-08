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Журнал «Профиль»

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Глава Пентагона пообещал публичный расстрел бывшего военного

Казнь военного психиатра Нидала Хасана, устроившего стрельбу на базе Форт-Худ в Техасе в 2009 году, проведут публично и через расстрел.

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