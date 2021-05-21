Загадки комплекса Гебекли-Тепе. Странные следы на колоннах сверху похожи на вдавливание в мягкую породу

Тайная доктринаПрогрессЗагадки комплекса Гебекли-Тепе. Странные следы на колоннах сверху похожи на вдавливание в мягкую породуЛомая копья Сразу скажу, что следы на монолитных Т-образных колоннах комплекса Гебекли-Тепе очень интересные.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов🗓 22.05.2021 Карта дня - Королева чаш Обратитесь за помощью или советом к своим близким, особенно обращая внимание на женскую мудрость вокруг вас. Ваше путешествие будет определяться вашими эмоциональными соображениями, независимо от вашего профессионального успеха. Благодарю за лайки ♥️ 👍🏿 !!!Юрий Ильинов✨22 мая - Чёрный Никола (мокрый) - Абара. Церковному Бесу Абаре посвящены два дня в году, когда празднуется христианами день святителя Николая чудотворца, или как его называют угодника. (19 декабря – Никола Зимний, 22 мая – Никола Мокрый) Для колдунов, когда христиане почитают этого святого, свой праздник , когда почитают Черного Николу - Церковного Беса, (Абару), начальника всему воинству церковному, всем колокольным маннам, всей нечистой силы, пребывающей в церквах. Хорошо в сей день творить стяжи, обряды на желание. Так же если в жизни одолевает какое невезение, съедает тоска, враги порушают жизнь, нужда какая настигла – читают молитвы и замолы к Церковному Бесу. И если с жаром к нему обратиться в сей день, поставить свечу оборотную поставить, скор на исполнение. Хорошо в это время защиты церковные устанавливать, так же хорошо в сей день икону черную приниматься писать и всякие подобные изображения, прославляющие Сатану и его воинство. Бытует среди колдунов легенда, что однажды маленький бесеныш прогневал своим неповиновением самого Сатану, убоявшись скорой расправы, бесеныш побежал в церковь и спрятался от гнева Владыки за иконой Николы Святителя под сенью божьего креста да и поселился там. Со временем бес вымолил у Сатаны прощения и так и остался в церквях, выполняя тайные поручения Владыки, искушать христиан, переманивая на сторону Диавола, подшучивать над попами. Шло время бесеныш подрос, возмужал, вырос крепким и мудрым, ибо ему открывались в церквях тайны человеческих желаний, их нужды и истинные желания . Заприметил он , что простой люд слезами горючими обливается подле иконы Николы, за которой он прятался от гнева Сатаны. Крестьяне, батраки, бурлаки к Николе приходили на поклон. Рисованный святой одинаково безучастно взирал и на мольбы о тяжкой доле и на горячей шепот девицы, чаявший выйти замуж за своего любимого. Повадился Сатанин засланец вставать за иконой Николы, терпеливо и участливо выслушивал горе людское, да в думки шепотом подсказывал, как да что сделать. Да те, кто чуток был и голос его ясно слышал, , стали чтить его как Чиноначальника, Церковного Владыку, к нему-то в тайне и обращались за сладким житием и утолением всяких печалей. Абара храмов божиих Вседержавец Велик Сатаною снисполсан на делесо сие Великое скорым помощником неустаным молитвенником чёрным богохульным не в помощи божиим людям, Бесовскою благодатию не призрен ты да горд Впадши в века, заматерев на земле сей Да люд богохулен ко тебе молит неустанно Покрова ища да жития сладкого, яко мед . Да сберегашь ты от напасти, любви готов дать Страстию неустанной радуя люд , Да вражин истребляя по зову. Чисты уста твои да честны Да будущие делеса творити неустано. Абара!Абара ! Абара! Чтут Властителя в храмах божьих, поклон Владыке кладут, чтут молитвы, силу колдовскую стяжают, на фарт обряды творят, врагов своих порушают. Колдуем в церкви, читаем замол соборному Бесу в церкви спиной к алтарю, выставив большую свечу кверху низом. Во всём да всегда потакай мне Абара свечу тебе возжигаю да к тебе молю. Верую в тебя да духу святому не кланясь да плевком иссуса подчую. Молитвою сей к тебе призываю да в тебя верую. Огради меня да сохрани, да скоро тот миг когда власть бесовска взыграет близиться. Да будет так!Юрий Ильинов- В жизни всегда будут черные и белые полосы? Шаман улыбнулся. – У большинства. Но некоторые осознали, что есть нечто другое и оставили свое внимание там. - Как узнать или ощутить это нечто другое? - Все очень просто, если ты расстроен, значит ты живешь в прошлом, если ты чем-то обеспокоен, ты живет в будущем, если ты испытываешь блаженство и легкость, ты живешь в настоящем. Шаман посмотрел в мои глаза: - Где ты сейчас? "Шепот Шамана"Юрий ИльиновЭто шарик из плутония-238. Вообще плутоний не красный, он обычного металлического цвета. Но 238 изотоп претерпевает такой интенсивный свободный (естественный) распад, что выделяющейся тепловой энергии (560 ватт/кг) хватает, чтобы раскалить его докрасна...Комментировать
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