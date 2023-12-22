Главный пермский пристав вручил ученикам благодарности от властей Чечни

Глава УФССП по Пермскому краю Абдул Алаудинов вручил педагогам и ученикам школы № 7 благодарственные письма от министра Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева.
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