25 лет теракту в Сербии, ставшей на пути к господству США в Европе

ТАСС/EPA/Sasa Stankovic Нынешняя весна полна годовщин. Весь февраль и март мы вспоминаем 10-летие событий на бывшей Украине и как-то незаслуженно подзабыли еще одну знаковую дату – 24 марта 1999 года НАТО атаковала Сербию.
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