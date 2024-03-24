25 лет теракту в Сербии, ставшей на пути к господству США в Европе

ТАСС/EPA/Sasa Stankovic Нынешняя весна полна годовщин. Весь февраль и март мы вспоминаем 10-летие событий на бывшей Украине и как-то незаслуженно подзабыли еще одну знаковую дату – 24 марта 1999 года НАТО атаковала Сербию.