У бывшего менеджера "Газпрома" Митюшова конфискуют заводы в РФ

Генеральная прокуратура России подала ходатайство о конфискации долей в компаниях "Газпрома", принадлежащих бывшему менеджеру Алексею Митюшову, который разыскивается по обвинению в хищении средств корпорации.
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