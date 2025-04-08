Губернатор ХМАО Кухарук берет под контроль проекты по строительству мусорных полигонов после провала прежней администрации

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук взялся за решение одной из самых острых проблем региона – завершение строительства межмуниципальных полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО).
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