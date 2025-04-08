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Губернатор ХМАО Кухарук берет под контроль проекты по строительству мусорных полигонов после провала прежней администрации

Губернатор ХМАО Кухарук берет под контроль проекты по строительству мусорных полигонов после провала прежней администрации

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук взялся за решение одной из самых острых проблем региона – завершение строительства межмуниципальных полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО).

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