Несколько каналов были исключены из списка поставщиков медиауслуг

Обновлен список национальных, региональных и местных медиапровайдеров. Согласно решению Аудиовизуального совета, в настоящее время в него входят 38 национальных, 8 региональных и 4 местных поставщика телевизионных услуг.
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