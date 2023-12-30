СБУ обвинила владельца «Хортицы» в сотрудничестве с Россией из-за закупок спирта

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения в сотрудничестве с Россией владельцу крупнейших алкогольных предприятий Украины Евгению Черняку, говорится в заявлении службы от 29 декабря в Telegram-канале.
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