Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 140 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Ебан...лись со своими санкциями . Дипломаты на западе выродились , показывают вводя санкции свою слабость и несостоят...Президент Макрон ...
  • Сергей Ипатов
    "Если Центробанк РФ поднимет ключевую ставку до 14,5% к марту следующего года, курс доллара вернется к уровню около 9...Аналитик Исаков: ...
  • Надежда
    Вообще-то, Instagram запрещен в РФ. Видимо, Рудовой это неизвестно или она намерено игнорирует закон...Актриса Наталья Р...

Источник РИА Новости: F-16 будет легче подавить РЭБ, чем самолеты из СССР

Источник РИА Новости: F-16 будет легче подавить РЭБ, чем самолеты из СССР

По информации, полученной РИА Новости от источника, знакомого с ситуацией, российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), задействованные в зоне спецоперации, будут оптимизированы для подавления радиолокационных станций истребителей F-16, которые Запад планирует передать Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх