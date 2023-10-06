Источник РИА Новости: F-16 будет легче подавить РЭБ, чем самолеты из СССР

По информации, полученной РИА Новости от источника, знакомого с ситуацией, российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), задействованные в зоне спецоперации, будут оптимизированы для подавления радиолокационных станций истребителей F-16, которые Запад планирует передать Украине.
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