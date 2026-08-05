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Новости Брянска

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Жителям региона рекомендовано укрыться из-за угрозы БПЛА

Жителям региона рекомендовано укрыться из-за угрозы БПЛА

Жителям региона рекомендуют избегать улиц и оставаться дома из-за угрозы атаки беспилотников.По информации экстренных служб, жителям региона настоятельно рекомендовано соблюдать меры безопасности из-за угрозы атаки вражеских БПЛА.

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