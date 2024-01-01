В IIHF назвали условия возвращения РФ на международные соревнования

Взявший на себя руководство IIHF Люк Тардиф поделился сведениями о том, какие изменения способны привести к тому, что зарегистрированные на территории Российской Федерации клубы сумеют присоединиться к устраиваемым организацией соревнованиям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии