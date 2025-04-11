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Царьград

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Светлана Немоляева пережила сердечный приступ и поблагодарила врачей

Светлана Немоляева пережила сердечный приступ и поблагодарила врачей

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева перенесла сердечный приступ во время съёмок фильма. Благодаря своевременным действиям врачей, актриса быстро восстановилась и выразила им глубокую благодарность.

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