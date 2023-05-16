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Помощник президента Орешкин оценил перспективы уранового города Забайкалья

Помощник президента Орешкин оценил перспективы уранового города Забайкалья

У Краснокаменска есть экономическое будущее, а значит и уровень жизни должен быть соответствующим.Помощник президента Максим Орешкин по итогам визита во второй по численности город Забайкальского края - Краснокаменск поделился видением его развития.

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