Помощник президента Орешкин оценил перспективы уранового города Забайкалья

У Краснокаменска есть экономическое будущее, а значит и уровень жизни должен быть соответствующим.Помощник президента Максим Орешкин по итогам визита во второй по численности город Забайкальского края - Краснокаменск поделился видением его развития.
У Краснокаменска есть экономическое будущее, а значит и уровень жизни должен быть соответствующим.Помощник президента Максим Орешкин по итогам визита во второй по численности город Забайкальского края - Краснокаменск поделился видением его развития.
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