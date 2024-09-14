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  • Владимир Лосев
    Кто пригревал и кормил эту вонючую жабу на первом канале тридцать лет?"Я мечтаю вернуть...
  • тимур чагалидзе
    Ла-маншПутин предупредил...
  • Nina S
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Потерявшая отца, преподававшая русский язык, напугавшая Шольца: кто такая Сара Вагенкнехт

Потерявшая отца, преподававшая русский язык, напугавшая Шольца: кто такая Сара Вагенкнехт

Чем знаменита настоящая суперзвезда немецкой политики Сара Вагенкнехт и её партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» стали для немецкой правящей элиты и всего западного «либерального» мира синонимом страха.

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