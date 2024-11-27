Токаев сообщил о реализации РФ и Казахстаном 49 перспективных проектов

Казахстан и Россия осуществляют масштабную совместную деятельность в энергетике, промышленности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве и во многих других отраслях, отметил президент республики Касым-Жомарт Токаев в своей статье, которая опубликована в «Известиях».