БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Кыргызстан: горячий политический ноябрь осложняется интригами Запада

Кыргызстан: горячий политический ноябрь осложняется интригами Запада

Рустам МАСАЛИЕВ  В ноябре в Кыргызстане наблюдается весьма насыщенная политическая повестка. 18 ноября состоялись выборы депутатов местных кенешей – представительных органов местного самоуправления, избираемых гражданами сроком на пять лет, охватившие города Бишкек и Ош, а также Баткенскую, Джалал-Абадскую, Иссык-Кульскую, Нарынскую, Ошскую, Таласскую и Чуйскую области.

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