Кыргызстан: горячий политический ноябрь осложняется интригами Запада

Рустам МАСАЛИЕВ В ноябре в Кыргызстане наблюдается весьма насыщенная политическая повестка. 18 ноября состоялись выборы депутатов местных кенешей – представительных органов местного самоуправления, избираемых гражданами сроком на пять лет, охватившие города Бишкек и Ош, а также Баткенскую, Джалал-Абадскую, Иссык-Кульскую, Нарынскую, Ошскую, Таласскую и Чуйскую области.
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