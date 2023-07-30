Накипело: россияне теперь сами дают отпор мигрантам - верное решение

SI

Sergey Ivanov

Кроме писаных бумажных законов существует еще «правоприменительная практика». И попробуй поставить синяк под глазом нашему дорогому таджикскому гостю! Будешь долго и тоскливо с ним судиться и доказывать, что ты «не превышал»- и все равно получишь срок! Очень хорошо звучит начало твоей фраз: -Если государство не выполняет свои конституционные обязанности по защите граждан России.... Только вот окончание подкачало: -то граждане сами берут свою защиту в свои руки. А вот ответь на вопрос: А нужно ли нам вообще ТАКОЕ государство, которое не в состоянии защитить своих граждан?