Поведение мигрантов достало россиян и даже российские власти. Власть всё-же немного очнулась от своего летаргического сна и своих непонятных для россиян илллюзий о мигрантах-"соотечественниках" из Средней Азии и Закавказья, хотя и не совсем очнулась, тяжела она на подъём.
Накипело: россияне теперь сами дают отпор мигрантам - верное решение
Комментарии
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N
Nata
Пункт 2 очень хорош, но если что случится. то доказывать его замаешься.
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3 час.
АК
Алексей Касаткин
Всех имигрантов на родину
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3 час.
SI
Sergey Ivanov
Кроме писаных бумажных законов существует еще «правоприменительная практика». И попробуй поставить синяк под глазом нашему дорогому таджикскому гостю! Будешь долго и тоскливо с ним судиться и доказывать, что ты «не превышал»- и все равно получишь срок! Очень хорошо звучит начало твоей фраз: -Если государство не выполняет свои конституционные обязанности по защите граждан России.... Только вот окончание подкачало: -то граждане сами берут свою защиту в свои руки. А вот ответь на вопрос: А нужно ли нам вообще ТАКОЕ государство, которое не в состоянии защитить своих граждан?
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2 час.
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