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Царьград

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Собственников жилья могут оштрафовать за отказ ставить на учёт проживающих у них мигрантов

Собственников жилья могут оштрафовать за отказ ставить на учёт проживающих у них мигрантов

В МВД напомнили, что грозит владельцам жилья, игнорирующим требование о постановке на учёт иностранцев.

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