Онколог рассказал о повышающих риск развития рака заболеваниях ЖКТ

Многие недооценивают хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), считая их неопасными. Однако даже такие распространенные проблемы, как гастрит и полипы в кишечнике или желудке, могут со временем привести к серьезным последствиям, включая онкологические заболевания, рассказал «Известиям» 17 февраля врач-онколог «СМ-Клиники» Никита Макаров.