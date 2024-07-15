15.07.24==Cтойкость перед лицом испытаний.

Четвертый из плодов Святого Духа, упомянутый у Апостола (Гал 5:22) — это долготерпение. Словарь переводит соответствующее греческое слово как «долготерпение, великодушие, терпеливость, стойкость, выдержка», а в библейском контексте оно означает, во-первых, готовность великодушно сносить чужие грехи и недостатки, во-вторых — стойкость перед лицом испытаний.