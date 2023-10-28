Трамп одолел Магуайра в драматическом поединке в Белфасте

Джадд Трамп в четвертьфинале BetVictor Northern Ireland Open 2023 обыграл Стивена Магуайра со счетом 5:4 и теперь находится всего в двух шагах от того, чтобы войти в элитную группу игроков, завоевавших три рейтинговых титула подряд, сообщает WST Джадд Трамп (фото: WST) Трамп выиграл 18 матчей подряд — золотую серию, благодаря которой он поднял трофей как на BetVictor English Open, так и на Wuhan Open за последние три недели.