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Продюсер Байтазиев рассказал о сильной обиде Азизы из-за шутки с двойником Пугачевой

Продюсер Байтазиев рассказал о сильной обиде Азизы из-за шутки с двойником Пугачевой

Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press Продюсер Байтазиев рассказал о сильной обиде Азизы из-за шутки с двойником Пугачевой Певица Азиза сильно обиделась на розыгрыш с двойником Пугачевой, который выступал на концертах Филиппа Киркорова.

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