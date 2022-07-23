Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press Продюсер Байтазиев рассказал о сильной обиде Азизы из-за шутки с двойником Пугачевой Певица Азиза сильно обиделась на розыгрыш с двойником Пугачевой, который выступал на концертах Филиппа Киркорова.
Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press Продюсер Байтазиев рассказал о сильной обиде Азизы из-за шутки с двойником Пугачевой Певица Азиза сильно обиделась на розыгрыш с двойником Пугачевой, который выступал на концертах Филиппа Киркорова.
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