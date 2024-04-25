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Крымское информационное агентство

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Метеорологические станции Крыма не зафиксировали проявлений африканской пыли или песка

Метеорологические станции Крыма не зафиксировали проявлений африканской пыли или песка

 В социальных сетях появилась информация, что Крым накрыло африканской пылью. Фото: Гала Амарандо«Метеорологические станции не зафиксировали на территории Крыма проявлений африканской пыли или песка», — прокомментировала ситуацию Корреспонденту Крымского информационного агентства начальник ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Татьяна Любецкая.

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