Метеорологические станции Крыма не зафиксировали проявлений африканской пыли или песка

В социальных сетях появилась информация, что Крым накрыло африканской пылью. Фото: Гала Амарандо«Метеорологические станции не зафиксировали на территории Крыма проявлений африканской пыли или песка», — прокомментировала ситуацию Корреспонденту Крымского информационного агентства начальник ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Татьяна Любецкая.