К чему приведет милитаризация Евросоюза. Детали

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен переизбрана на второй пятилетний срок. В своей инаугурационной речи она пообещала превратить ЕС в оборонный союз: учредить должность еврокомиссара по обороне, создать общую европейскую систему ПВО, увеличить число офицеров береговой и пограничной охраны в три раза — до 30 тыс.
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