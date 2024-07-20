К чему приведет милитаризация Евросоюза. Детали

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен переизбрана на второй пятилетний срок. В своей инаугурационной речи она пообещала превратить ЕС в оборонный союз: учредить должность еврокомиссара по обороне, создать общую европейскую систему ПВО, увеличить число офицеров береговой и пограничной охраны в три раза — до 30 тыс.