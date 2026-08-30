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В Запорожской области назвали «прикрытием» миротворческие инициативы Запада

В Запорожской области назвали «прикрытием» миротворческие инициативы Запада

Глава заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко заявил, что «коалиция желающих» использует миротворческие инициативы как прикрытие для легализации прямого военного присутствия на территории Украины.

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