В Запорожской области назвали «прикрытием» миротворческие инициативы Запада

Глава заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко заявил, что «коалиция желающих» использует миротворческие инициативы как прикрытие для легализации прямого военного присутствия на территории Украины.
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