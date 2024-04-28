Директор Московского зоопарка: «Животные, как люди, ищут внимания»

Из новостей на сайте зоопарка можно узнать, что зимняя зажировка манула Тимофея прошла успешно, но он уже немножко похудел к лету, а в телеграм-канале директора зоопарка — увидеть, как панда Катюша расцарапала своего кипера Игоря, когда тот пытался ее взвесить.