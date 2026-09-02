В двух отделениях Няндомской ЦРБ начинается капремонт

Губернатор посетил Няндомскую ЦРБ, в которой стартует капремонт двух отделенийВ Няндомской ЦРБ начинаются работы по капремонту здания терапевтического и хирургического отделений.
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