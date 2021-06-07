Юрий Поляков: мы проигрываем битву за Память

Зачем драпируют мавзолей Ленина в дни парадов, пытаясь переписать собственную историю? По какой причине творческая интеллигенция пытается принизить роль Победы? Кто помешал американцам уничтожить немцев как нацию? Почему Европа не может нам простить свое освобождение от фашизма? В чем причина того, что СССР забыл про чешские танки на русских дорогах? Кто и почему в России сидит на крючке у прибалтийских русофобов? С какой целью СССР сотрудничал с нацистской Германией почти до самой войны? Как Германия помогла Советскому Союзу выстоять в войне? Об этом и многом другом главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову рассказывает писатель, поэт, драматург, киносценарист, председатель Национальной ассоциации драматургов Юрий Поляков.